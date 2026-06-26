По всей Украине объявлена воздушная тревога
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На всей территории Украины вновь звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Первыми сигнал тревоги услышали жители Киева. Спустя считанные минуты в красную зону перешли все без исключения регионы страны.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР. По выявленным координатам нанесли удар тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили прямые попадания, ведомство также опубликовало кадры боевой работы экипажей ВКС.
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