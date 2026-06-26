По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины вновь звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первыми сигнал тревоги услышали жители Киева. Спустя считанные минуты в красную зону перешли все без исключения регионы страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР. По выявленным координатам нанесли удар тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили прямые попадания, ведомство также опубликовало кадры боевой работы экипажей ВКС.