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Опубликовано 26 июня, 16:41

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

На всей территории Украины вновь звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первыми сигнал тревоги услышали жители Киева. Спустя считанные минуты в красную зону перешли все без исключения регионы страны.

«Как по линеечке»: Появились кадры разноса укрепрайона ВСУ на территории ТЭС
«Как по линеечке»: Появились кадры разноса укрепрайона ВСУ на территории ТЭС

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР. По выявленным координатам нанесли удар тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили прямые попадания, ведомство также опубликовало кадры боевой работы экипажей ВКС.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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