Силы ПВО за шесть часов сбили 68 украинских дронов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередной массированный налёт. За шесть часов дежурные расчёты перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака велась в период с двух до восьми часов вечера по московскому времени. География перехватов оказалась обширной. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, воздушные цели поражались над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, что минувшая ночь выдалась одной из самых напряжённых для ПВО с начала года. Дежурные средства обороны перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников самолётного типа. Цели поражались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Калужской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.