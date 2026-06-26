Путин санкционировал особые меры для борьбы с атаками дронов ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий комплекс особых мер по обеспечению безопасности и противодействию атакам беспилотных летательных аппаратов на территории страны. Документ закрепляет право военнослужащих сбивать или выводить из строя вражеские БПЛА с применением средств радиоэлектронной борьбы при защите военных объектов.

«Согласно документу, российские военнослужащие для защиты военных объектов будут сбивать вражеские беспилотники или выводить их из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — говорится в тексте закона.

Также закон вводит возможность установления особого правового режима на территории военных городков Вооружённых сил РФ. Помимо этого, документ регулирует особый порядок применения ряда норм законодательства, включая сферы строительства, реконструкции, капитального ремонта и демонтажа объектов, необходимых для обеспечения деятельности армии и оперативного реагирования. Также закрепляется возможность ускоренного проведения неотложных мероприятий, направленных на поддержку Вооружённых сил. Отдельные положения, касающиеся особого режима и мер защиты, вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.