Водители бензовозов на Украине отказываются ехать к фронту из-за дронов
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Водители бензовозов массово отказываются доставлять топливо к линии боевого соприкосновения на Украине. Дальнобойщики боятся постоянных ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у подразделений ВСУ. Об этом сообщили военные корреспонденты.
Украинский топливный эксперт Сергей Куюн подтвердил нарастающие логистические проблемы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специалист отметил заметные перебои с доставкой транспортного горючего на прифронтовых территориях.
Перевозчики категорически не хотят выполнять опасные рейсы из-за высокой активности дронов. Логистические компании пытаются защитить персонал и технику специальными сетками и мобильными укрытиями. Однако эти меры безопасности не дают ожидаемого результата. Полноценное снабжение районов рядом с передовой остается крайне затруднительным.
Российские военные за месяц уничтожили свыше 150 бензовозов, которые везли топливо на Украину из европейских стран. Ликвидация транспортных артерий привела к коллапсу крупнейших заправочных сетей сразу в нескольких регионах. Прилёты выжигают дотла как сами автоцистерны, так и объекты инфраструктуры АЗС.
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