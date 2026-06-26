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Ситуация с бензином
Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 26 июня, 20:05

Водители бензовозов на Украине отказываются ехать к фронту из-за дронов

Обложка © Chat GPT / Life.ru

Обложка © Chat GPT / Life.ru

Водители бензовозов массово отказываются доставлять топливо к линии боевого соприкосновения на Украине. Дальнобойщики боятся постоянных ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у подразделений ВСУ. Об этом сообщили военные корреспонденты.

Украинский топливный эксперт Сергей Куюн подтвердил нарастающие логистические проблемы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специалист отметил заметные перебои с доставкой транспортного горючего на прифронтовых территориях.

Перевозчики категорически не хотят выполнять опасные рейсы из-за высокой активности дронов. Логистические компании пытаются защитить персонал и технику специальными сетками и мобильными укрытиями. Однако эти меры безопасности не дают ожидаемого результата. Полноценное снабжение районов рядом с передовой остается крайне затруднительным.

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Российские военные за месяц уничтожили свыше 150 бензовозов, которые везли топливо на Украину из европейских стран. Ликвидация транспортных артерий привела к коллапсу крупнейших заправочных сетей сразу в нескольких регионах. Прилёты выжигают дотла как сами автоцистерны, так и объекты инфраструктуры АЗС.

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Лия Мурадьян
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