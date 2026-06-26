Водители бензовозов массово отказываются доставлять топливо к линии боевого соприкосновения на Украине. Дальнобойщики боятся постоянных ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у подразделений ВСУ. Об этом сообщили военные корреспонденты.

Украинский топливный эксперт Сергей Куюн подтвердил нарастающие логистические проблемы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специалист отметил заметные перебои с доставкой транспортного горючего на прифронтовых территориях.

Перевозчики категорически не хотят выполнять опасные рейсы из-за высокой активности дронов. Логистические компании пытаются защитить персонал и технику специальными сетками и мобильными укрытиями. Однако эти меры безопасности не дают ожидаемого результата. Полноценное снабжение районов рядом с передовой остается крайне затруднительным.