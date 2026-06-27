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Опубликовано 27 июня, 07:01

Наёмниц из Польши заметили в танковой дивизии ВСУ

Ветеран СВО Суздалов рассказал о польских наёмницах в рядах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Komski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Komski

В составе подразделений Вооружённых сил Украины служат гражданки Польши, участвующие в работе с беспилотниками. Об этом сообщил РИА «Новости» ветеран СВО Айархан Суздалов, ранее служивший сапёром в добровольческом отряде «Барс-2».

«Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола», — сказал он.

Он уточнил, что в 2025 году находился в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. В настоящее время Суздалов занимает должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

«Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола», — добавил он.

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Ранее в зоне специальной военной операции сообщалось о ликвидации двух иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Одним из погибших стал гражданин США Клейтон Эрик Мур, служивший в десантных подразделениях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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