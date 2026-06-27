От «Бродяги» до «Сангама»: 6 индийских фильмов, которые заставили плакать весь СССР

Индийское кино в СССР смотрели десятками раз, учили песни наизусть и плакали в полных залах. Кино Mail собрал шесть картин, которые тронули сердца миллионов и стали настоящим культурным феноменом.

Первым хитом стал «Бродяга» (1954) Раджа Капура — его посмотрели более 63 миллионов зрителей. Картина выходила в прокат пять раз, а сам Капур стал кумиром, которого в Москве готовы были носить на руках. Затем последовал «Господин 420» — комедийная мелодрама о честном провинциале в большом городе.

Эпическая «Мать Индия» (1957) стала первой индийской картиной, номинированной на «Оскар». Сцена, где героиня Наргис поднимает ружьё на собственного сына, заставляет плакать и сегодня. Сама актриса едва не погибла на съёмках — её спас из огня будущий муж.

В 1970-м вышла мелодрама «Цветок и камень» — её урезали на семь минут из-за откровенных сцен, но это не помешало успеху. В 1975-м «Бобби» Раджа Капура собрал 62 миллиона зрителей — история индийских Ромео и Джульетты с лирическими песнями и хеппи-эндом.

Первым цветным фильмом Капура стал «Сангам» (1964) с роскошными видами Европы. Любовный треугольник и трагический финал заставляли зрителей возвращаться в кино снова и снова. В СССР картину показывали в двух частях, а сам режиссёр получил несколько престижных наград.

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