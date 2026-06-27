Техас обязал школьников изучать отрывки из Библии

В американском штате Техас утверждён новый образовательный стандарт, согласно которому более пяти миллионов учащихся государственных школ будут обязаны изучать отрывки из Библии. Решение принято Советом по образованию штата Техас, который контролируется республиканцами, в ходе итогового голосования в пятницу. Об этом сообщило издание The Guardian.

Документ расширяет действующий с 2023 года закон, требующий включать в школьные программы хотя бы одно литературное произведение для каждого класса, дополняя его обязательными рекомендованными текстами. Согласно новой инициативе, отрывки из Библии становятся обязательным чтением для более чем 5 миллионов учащихся государственных школ.

При этом преподаватели сохраняют право назначать дополнительные произведения, однако они должны идти в дополнение к утверждённому списку. Внедрение будет поэтапным: старт запланирован для начальной школы в 2030 году. В списке обязательных материалов указано, что с седьмого класса школьники должны читать отрывки из Книги пророка Ионы и Книги Псалмов.

Для старших классов предусмотрены дополнительные фрагменты, включая Книгу Бытия, Книгу Плача и другие библейские тексты. Ранее Техас уже усиливал присутствие религиозной тематики в школах, в том числе вводил требование размещать Десять заповедей в каждом классе. Инициатива вызвала критику со стороны оппонентов, которые считают, что она нарушает принцип разделения церкви и государства и ограничивает образовательное разнообразие.

Сторонники решения, напротив, указывают на роль иудео-христианских традиций в формировании американской культуры и системы образования. Отдельно отмечается, что программа вызвала дискуссии и из-за преобладания более старых текстов и недостаточного культурного разнообразия в списке чтения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о расширении программы начальной военной подготовки в российских школах. По его словам, с нового учебного года увеличится доля соответствующих занятий в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Сейчас на элементы начальной военной подготовки приходится около 20% учебного времени, однако с 1 сентября этот показатель вырастет до 50%.