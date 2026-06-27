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Опубликовано 27 июня, 09:09

Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

За прошедшие сутки российские военные взяли под контроль населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль указанный населённый пункт.

На видео сняли удар российской авиации по Славянской ТЭС авиабомбами ФАБ-1500
На видео сняли удар российской авиации по Славянской ТЭС авиабомбами ФАБ-1500

Ранее сообщалось о серии ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам и командным пунктам ВСУ. Три ФАБ-500 были использованы для поражения пункта временного размещения 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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