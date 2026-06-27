Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области

За прошедшие сутки российские военные взяли под контроль населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль указанный населённый пункт.

Ранее сообщалось о серии ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам и командным пунктам ВСУ. Три ФАБ-500 были использованы для поражения пункта временного размещения 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области.