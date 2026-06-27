Минобороны России сообщило о продвижении сил группировки «Запад» в Красном Лимане в ДНР. За последние 24 часа ими были заняты пять опорных пунктов и 57 зданий.

Согласно информации ведомства, штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление на запад, уничтожая украинские формирования. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведущие бои на северо-западе города, взяли под контроль пять опорных пунктов и 57 зданий.

Ранее сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. По словам наших солдат, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения.