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Опубликовано 27 июня, 09:16

ВС России за сутки взяли 57 зданий в Красном Лимане — штурм продолжается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Минобороны России сообщило о продвижении сил группировки «Запад» в Красном Лимане в ДНР. За последние 24 часа ими были заняты пять опорных пунктов и 57 зданий.

Согласно информации ведомства, штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление на запад, уничтожая украинские формирования. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведущие бои на северо-западе города, взяли под контроль пять опорных пунктов и 57 зданий.

ВСУ создали «зону отчуждения» из выпиленного леса на подступах к Красному Лиману
ВСУ создали «зону отчуждения» из выпиленного леса на подступах к Красному Лиману

Ранее сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. По словам наших солдат, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения.

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Наталья Демьянова
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