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25 июня, 12:28

ВСУ создали «зону отчуждения» из выпиленного леса на подступах к Красному Лиману

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Украинские военные создали «зону отчуждения» шириной от 0,7 до 1,5 километра на подступах к Красному Лиману в ДНР. Об этом сообщил командир штурмовой роты группировки «Запад» с позывным Гавр в видео Минобороны РФ.

По его словам, речь идёт о полностью вырубленном лесном массиве, который использовался ВСУ для затруднения продвижения российских подразделений. Отсутствие растительности создало дополнительные сложности при заходе в населённый пункт и ограничило возможности скрытного перемещения.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. По словам наших солдат, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения. При этом в самом городе от ВСУ очищено уже 53 здания.

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Татьяна Миссуми
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