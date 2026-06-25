Украинские военные создали «зону отчуждения» шириной от 0,7 до 1,5 километра на подступах к Красному Лиману в ДНР. Об этом сообщил командир штурмовой роты группировки «Запад» с позывным Гавр в видео Минобороны РФ.

По его словам, речь идёт о полностью вырубленном лесном массиве, который использовался ВСУ для затруднения продвижения российских подразделений. Отсутствие растительности создало дополнительные сложности при заходе в населённый пункт и ограничило возможности скрытного перемещения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. По словам наших солдат, перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности. Далее контроль продолжается в постоянном режиме: беспилотники выполняют ежедневные облёты, чтобы выявлять новые позиции, укрытия и возможные перемещения. При этом в самом городе от ВСУ очищено уже 53 здания.