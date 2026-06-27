Лантратова помогла многодетному участнику СВО вернуться к семье

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вернуть домой многодетного отца, участвовавшего в спецоперации. Историю воссоединения семьи омбудсмен рассказала в своём телеграм-канале.

«Владислав Б. проходил службу в зоне боевых действий. Получил ранение. Позже состояние здоровья стало ухудшаться. Тем временем у него родился третий ребёнок. Дома помощи ждали жена и дети. К нам обратилась супруга бойца Надежда. Просила помочь уволить мужа с военной службы по семейным обстоятельствам», — написала Лантратова.

Аппарат омбудсмена незамедлительно направил соответствующий запрос в Министерство обороны. В итоге вопрос решился, и военнослужащего отправили в отставку. Теперь он сможет быть рядом с женой и детьми, а также вплотную заняться восстановлением здоровья. Лантратова отдельно поблагодарила оборонное ведомство за оперативную реакцию на её обращение.

Ранее на белорусско-украинской границе прошёл очередной обмен пленными по формуле «160 на 160». Во время этой встречи уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнослужащих ВС РФ. Лантратова рассказала журналистам, что стороны провели переговоры и снова договорились о совместном посещении военнопленных. Также омбудсмены условились провести верификацию всех имеющихся списков.