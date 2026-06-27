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Опубликовано 27 июня, 09:29

Солдаты ВСУ убили сослуживца во время сдачи в плен с белым полотенцем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Инцидент с украинским военнослужащим, пытавшимся сдаться в районе Нового Донбасса в ДНР, произошёл во время боевых действий. Об этом РИА «Новости» сообщил комбат соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Барс.

По его словам, после воздействия FPV-дронов российской стороны украинский военный решил покинуть позицию и вышел с белым полотенцем в руках, обозначая намерение сдаться.

«Он дошёл до железной дороги, после чего по нему отработали подразделения ВСУ. Военнослужащий был уничтожен», — сказал он.

Отдельно собеседник агентства уточнил, что подобные случаи фиксируются не впервые и сопровождаются радиоперехватами с угрозами в адрес военнослужащих, отказывающихся выполнять приказы. В одном из таких эпизодов, по его словам, командир украинского подразделения угрожал подчинённому применением ударного беспилотника «Баба-яга» за отказ идти вперёд.

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Ранее военнослужащие группировки войск «Южная» вывели из города Константиновка в ДНР десять солдат Вооружённых сил Украины и взяли их в плен. Операция прошла с возможностью безопасного вывода украинских военнослужащих. Удалось эвакуировать около десяти человек, которым обеспечили коридор для выхода.

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Милена Скрипальщикова
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