Сбежавшая бригада ВСУ сгинула в огне ФАБа по пути к базе отдыха «Голубые озёра»

Экипажи ВКС России нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 по позициям подразделений ВСУ в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ, которые, как утверждается, пытались покинуть город и направлялись к базе отдыха «Голубые озёра».

«В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что в районе Красного Лимана за сутки уничтожены автомобили, роботизированные комплексы, пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее в Минобороны России доложили, что авиация поразила пункты временной дислокации 81-й бригады ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. На цели сбросили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции — объективный контроль подтвердил прямые попадания.