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Опубликовано 27 июня, 09:41

ВСУ потеряли взвод солдат и 16 гексакоптеров «Баба-яга» у Новоскелеватого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

В ходе боёв за населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области российские военные уничтожили подразделение ВСУ и технику, включая гексакоптеры «Баба-яга». Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве, уточнив детали операции подразделений группировки войск «Восток».

Штурмовые части 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии взяли под контроль Новоскелеватое. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до взвода военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин. Отдельно в сводке указано поражение автомобильной и мототехники, шести наземных роботизированных комплексов и 16 гексакоптеров типа «Баба-яга».

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Ранее стало известно о масштабной работе средств противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Было перехвачено 511 беспилотников самолётного типа, а также три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Уничтожены 16 управляемых авиабомб, при этом перехват целей осуществлялся на различных направлениях.

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Милена Скрипальщикова
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