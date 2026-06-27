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Опубликовано 27 июня, 09:39

ВС РФ закрепились на западном берегу Гайчура после освобождения Новоскелеватого

Обложка © ТАСС /Александр Река

Обложка © ТАСС /Александр Река

Российские войска, заняв Новоскелеватое в Днепропетровской области, смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке», — указано в сообщении.

Этот успех, как подчеркнули в ведомстве, подорвал стабильность украинской обороны и открыл возможности для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской области.

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Об освобождении села Новоскелеватое стало известно ранее. Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль указанный населённый пункт.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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