Российские войска, заняв Новоскелеватое в Днепропетровской области, смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке», — указано в сообщении.

Этот успех, как подчеркнули в ведомстве, подорвал стабильность украинской обороны и открыл возможности для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской области.

Об освобождении села Новоскелеватое стало известно ранее. Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль указанный населённый пункт.