ВС РФ закрепились на западном берегу Гайчура после освобождения Новоскелеватого
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Российские войска, заняв Новоскелеватое в Днепропетровской области, смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке», — указано в сообщении.
Этот успех, как подчеркнули в ведомстве, подорвал стабильность украинской обороны и открыл возможности для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской области.
Об освобождении села Новоскелеватое стало известно ранее. Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль указанный населённый пункт.
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