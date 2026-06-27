В Черниговской области украинское командование приступило к формированию сводных боевых групп из мужчин, которых насильно мобилизовали и бросили на передовую без элементарной подготовки. Информацию об этом РИА «Новости» предоставили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что значительную часть новобранцев тайком вывезли на позиции прямиком из учебного центра «Десна». При этом по документам они до сих пор числятся обучающимися, которые якобы продолжают осваивать военное дело. В реальности же эти люди уже находятся в зоне боевых действий, не владея базовыми навыками.

Подавляющее большинство согнанных в такие группы — жители самой Черниговской области, а также соседних с ней Сумской, Полтавской и Харьковской областей. Фактически людей используют как пушечное мясо, отправляя в бой без должного обучения.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что происходящее с мобилизацией на Украине всё сильнее напоминает конвейер смерти. Омбудсмен рассказал, что схваченных на улицах людей признают годными к службе всего за 15 минут. При этом военно-врачебные комиссии игнорируют даже те случаи, когда у человека на руках имеются официальные справки о болезнях.