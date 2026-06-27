В украинской армии расцвёл «дух рабовладения». С таким мнением выступила в личном блоге в сети военнослужащая ВСУ Леся Ганжа, комментируя издевательства над новобранцами в полку «Скала»

По её словам, армии невыгодны бойцы, которые имеют право уйти со службы через определённый срок. Этим Ганжа объяснила нежелание командования брать в ряды войск иностранцев и женщин. При этом она заметила, что у командиров на хорошем счету находятся бывшие заключённые.

Происходящее в украинских войсках военнослужащая сравнила со Стэнфордским тюремным экспериментом психолога Филипа Зимбардо, где участники играли роли узников и охранников. Конфликт с Россией, по её мнению, не избавил армию от «вируса рабовладения», а лишь усилил его.

«Некоторых надзирателей, прямо как в экспериментах Зимбардо, их роль надзирателя достаёт. Таким приходится объяснять, что именно такого поведения требует система. Ведь это армия, говорят им, поэтому они должны добросовестно выполнять свои обязанности и закрывать глаза на проявления самодурства и садизма у тех надзирателей, которых садизм вдохновляет, а самодурство возвеличивает, пока оно не сталкивается с ещё большим самодурством. Ведь армия — система иерархическая», — написала она.

Скандальный удар по репутации «Скалы» нанёс материал издания «Бабель»: журналисты огласили шокирующую статистику полугодия — 26 трупов новобранцев, чьи смерти не связаны с фронтом, и 9 замкнувшихся петель среди военнослужащих. Показания очевидцев превращают происходящее в триллер: людей калечат кулаками, приторачивают к квадроциклам и тащат живьём по земле, сажают на цепи в наручниках, закрывают в тёмных карцерах и спускают на них собак. Атмосферу довершает параноидальный контроль — перемещения разрешены лишь под дулами охранников, а каждый кусок земли вокруг казарм напичкан взрывчаткой, чтобы не дай бог кто-то рискнул убежать.

Также ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала об очередном пропавшем бойце полка «Скала». По её данным, речь идёт о брате её знакомой, который после мобилизации прошёл базовую подготовку, попал в подразделение и на третий день перестал выходить на связь.