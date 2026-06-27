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Опубликовано 27 июня, 14:47

ВС РФ поразили завод по производству нефтепродуктов «СП ЮКОИЛ» на Украине

ВС РФ поразили завод по производству нефтепродуктов «СП Юкоил» Украины. Обложка © Минобороны России

ВС РФ поразили завод по производству нефтепродуктов «СП Юкоил» Украины. Обложка © Минобороны России

В районе Запорожья нанесён удар по предприятию топливно-энергетического комплекса — заводу по производству нефтепродуктов «СП Юкоил». Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ поразили завод по производству нефтепродуктов «СП Юкоил» Украины. Видео © Минобороны России

Удар был нанесён по объекту, задействованному в интересах украинских вооружённых формирований. Для поражения цели применялись беспилотники дальнего действия «Герань-2 сикер» и «Герань-4 сикер». В результате попаданий на территории предприятия возникло крупное возгорание, которое зафиксировали средства объективного контроля.

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Ранее сообщалось, что в районе Константиновки уже около месяца сохраняется режим изоляции украинских формирований. Организованных попыток прорыва со стороны противника в последнее время не фиксируется. Украинские подразделения практически прекратили попытки отправки подкреплений в этот район.

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Милена Скрипальщикова
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