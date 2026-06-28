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Опубликовано 28 июня, 03:34

Расчёт «Солнцепёка» выжег укрепрайон ВСУ — детали от командира с позывным Пепел

ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс удар по укреплённым объектам ВСУ в Сумской области

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж «Северной» группировки войск ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс удар по целям в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Пепел.

По его словам, после уточнения координат с беспилотников был выполнен массированный залп по району сосредоточения украинской пехоты и укреплённым позициям. Поражены скопление личного состава и несколько опорных пунктов.

На видео сняли, как дрон КВН прорвал защитную сетку для удара по пехоте ВСУ
На видео сняли, как дрон КВН прорвал защитную сетку для удара по пехоте ВСУ

Ранее огнемётчики «Севера» рассказали, как ТОС «Солнцепёк» выжигает позиции ВСУ. Наводчик с позывным Фанта отметил, что после каждого боевого выхода экипажи мгновенно меняют позицию, поскольку враг ведёт непрерывную охоту за техникой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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