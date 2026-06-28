Нападающий сборной Узбекистана Шомуродов забил самый маловероятный гол на ЧМ

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов забил самый маловероятный гол чемпионата мира. Как сообщает статистический портал OptaJose на своей странице в соцсети X, его показатель составил всего 0,013 xG.

Случилось это на 10-й минуте встречи группового этапа против ДР Конго. Нападающий открыл счёт после паса Акмала Мозгового. Удар получился настолько сложным для реализации, что модель xG оценила вероятность успеха чуть более чем в один процент.

Для игрока этот мяч стал дебютным на текущем мировом первенстве. Однако гол экс-игрока «Ростова» не помог Узбекистану добыть хотя бы одно очко — подопечные Фабио Каннаваро проиграли 1:3.

xG (Expected Goals, или ожидаемые голы) — это продвинутая футбольная метрика, которая оценивает вероятность того, что удар по воротам завершится голом. Модель присваивает каждому удару значение от 0 до 1, где 0 — невозможность забить, а 1 — стопроцентный гол, основываясь на исторических данных тысяч подобных эпизодов. На вероятность влияют ключевые факторы: дистанция до ворот, угол обстрела, тип атаки, часть тела, которой нанесён удар, сопротивление защитников и позиция вратаря, но не учитывается итоговый результат самого удара. Таким образом, xG позволяет оценить не реальный счёт, а качество созданных моментов, показывая, сколько голов команда или игрок «должны были» забить при среднем уровне реализации.

Чемпионат мира 2026 года принимают сразу три североамериканские страны. Матчи проходят в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Хозяева турнира получили автоматические путевки, тогда как остальные участники преодолели сито квалификации. Текущий обладатель трофея — сборная Аргентины. В финале прошлого розыгрыша она одолела Францию.

Элдор Шомуродов отметился результативным эпизодом на чемпионате мира. Другие игроки национальной команды и клубы, которые они представляют, собраны в справочнике состав Узбекистана: игроки и клубы.