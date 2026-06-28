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Регион
Опубликовано 28 июня, 07:46

Нападающий сборной Узбекистана Шомуродов забил самый маловероятный гол на ЧМ

Элдор Шомуродов. Обложка © ТАСС / AP

Элдор Шомуродов. Обложка © ТАСС / AP

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов забил самый маловероятный гол чемпионата мира. Как сообщает статистический портал OptaJose на своей странице в соцсети X, его показатель составил всего 0,013 xG.

Случилось это на 10-й минуте встречи группового этапа против ДР Конго. Нападающий открыл счёт после паса Акмала Мозгового. Удар получился настолько сложным для реализации, что модель xG оценила вероятность успеха чуть более чем в один процент.

Для игрока этот мяч стал дебютным на текущем мировом первенстве. Однако гол экс-игрока «Ростова» не помог Узбекистану добыть хотя бы одно очко — подопечные Фабио Каннаваро проиграли 1:3.

xG (Expected Goals, или ожидаемые голы) — это продвинутая футбольная метрика, которая оценивает вероятность того, что удар по воротам завершится голом. Модель присваивает каждому удару значение от 0 до 1, где 0 — невозможность забить, а 1 — стопроцентный гол, основываясь на исторических данных тысяч подобных эпизодов. На вероятность влияют ключевые факторы: дистанция до ворот, угол обстрела, тип атаки, часть тела, которой нанесён удар, сопротивление защитников и позиция вратаря, но не учитывается итоговый результат самого удара. Таким образом, xG позволяет оценить не реальный счёт, а качество созданных моментов, показывая, сколько голов команда или игрок «должны были» забить при среднем уровне реализации.

Сборная Узбекистана проиграла все матчи на дебютном чемпионате мира
Сборная Узбекистана проиграла все матчи на дебютном чемпионате мира

Чемпионат мира 2026 года принимают сразу три североамериканские страны. Матчи проходят в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Хозяева турнира получили автоматические путевки, тогда как остальные участники преодолели сито квалификации. Текущий обладатель трофея — сборная Аргентины. В финале прошлого розыгрыша она одолела Францию.

Элдор Шомуродов отметился результативным эпизодом на чемпионате мира. Другие игроки национальной команды и клубы, которые они представляют, собраны в справочнике состав Узбекистана: игроки и клубы.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Никита Никонов
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