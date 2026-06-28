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Опубликовано 28 июня, 05:33

Украина перебрасывает погранотряды в Черниговскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские силовые структуры зафиксировали передвижение украинских подразделений в приграничных районах. По данным разведки, на Черниговское направление перебрасываются боевые группы 31-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, сообщает ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, противник экстренно наращивает присутствие на этом участке. Источником информации послужили открытые публикации украинских волонтёров, которые подтверждают перемещение живой силы и техники из Черновицкой области к северным границам.

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Ранее сообщалось, что первый батальон 103-й бригады теробороны Украины несёт значительные потери в районе села Рыжевка Сумской области из-за успешных действий российских расчётов FPV-дронов и артиллерии. Точное число потерь не уточняется.

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Дарья Денисова
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