Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 590 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены семь управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В Минобороны также привели общую статистику с начала проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, 170 750 беспилотников и 664 зенитных ракетных комплекса.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 29 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин РСЗО, 35 545 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 65 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ взяли под контроль Писанцы и Новосёловку. Установление контроля над этими точками позволяет существенно улучшить оперативное положение российской группировки войск на данных направлениях.