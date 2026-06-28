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Опубликовано 28 июня, 09:36

ПВО России за сутки сбила почти 600 БПЛА, семь авиабомб и снаряд HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 590 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены семь управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В Минобороны также привели общую статистику с начала проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, 170 750 беспилотников и 664 зенитных ракетных комплекса.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 29 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин РСЗО, 35 545 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 65 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ взяли под контроль Писанцы и Новосёловку. Установление контроля над этими точками позволяет существенно улучшить оперативное положение российской группировки войск на данных направлениях.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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