ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 10:52

В Минобороны заявили о нарушении обороны ВСУ после освобождения Писанцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские военные продолжают продвижение на Днепропетровском направлении. Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Писанец — это позволило бойцам группировки «Восток» занять выгодные позиции и серьёзно подорвать оборонительные порядки противника.

Как отметили в ведомстве, взятие этого рубежа нарушило устойчивость всей линии обороны ВСУ в регионе. Теперь у наших войск появились прямые предпосылки для дальнейшего продвижения и расширения подконтрольной территории в Днепропетровской области.

Жёсткий ответ на передовой: Наши бойцы зачистили Писанцы и Новосёловку от ВСУ
Жёсткий ответ на передовой: Наши бойцы зачистили Писанцы и Новосёловку от ВСУ

Ранее подразделения группировки «Южная» продолжают наступление в Константиновке, ведя активные бои и зачистку в юго-западной части города, где за сутки взяли под контроль 26 зданий. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 100 человек, также уничтожены бронеавтомобиль MaxxPro, 20 пикапов и 31 наземный робот.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar