Российские военные продолжают продвижение на Днепропетровском направлении. Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Писанец — это позволило бойцам группировки «Восток» занять выгодные позиции и серьёзно подорвать оборонительные порядки противника.

Как отметили в ведомстве, взятие этого рубежа нарушило устойчивость всей линии обороны ВСУ в регионе. Теперь у наших войск появились прямые предпосылки для дальнейшего продвижения и расширения подконтрольной территории в Днепропетровской области.

Ранее подразделения группировки «Южная» продолжают наступление в Константиновке, ведя активные бои и зачистку в юго-западной части города, где за сутки взяли под контроль 26 зданий. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 100 человек, также уничтожены бронеавтомобиль MaxxPro, 20 пикапов и 31 наземный робот.