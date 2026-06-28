Освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками является лишь вопросом времени. Такой вывод содержится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

«Российским солдатам удаётся установить контроль над всеми большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени», — сообщается в материале.

Константиновка расположена на севере республики, в 55 километрах от Донецка. Этот населённый пункт имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды российской группировки войск «Южная» ведут наступление в районе Константиновки на территории Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия развернуты на всех направлениях внутри населённого пункта. Подразделения проводят зачистку отдельных участков и наносят удары по разрозненным группам противника в юго-западной части Константиновки. За минувшие сутки штурмовикам удалось взять под контроль 26 зданий. Наступательная операция продолжается.