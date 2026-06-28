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Опубликовано 28 июня, 11:34

«Поднимают российские флаги»: В Европе признали неизбежное освобождение Константиновки ВС РФ

NZZ: Освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками является неизбежным

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Освобождение Константиновки в ДНР российскими войсками является лишь вопросом времени. Такой вывод содержится в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

«Российским солдатам удаётся установить контроль над всеми большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени», — сообщается в материале.

Константиновка расположена на севере республики, в 55 километрах от Донецка. Этот населённый пункт имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Константиновка в осаде: Украинские боевики отрезаны от подкреплений уже месяц
Константиновка в осаде: Украинские боевики отрезаны от подкреплений уже месяц

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды российской группировки войск «Южная» ведут наступление в районе Константиновки на территории Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия развернуты на всех направлениях внутри населённого пункта. Подразделения проводят зачистку отдельных участков и наносят удары по разрозненным группам противника в юго-западной части Константиновки. За минувшие сутки штурмовикам удалось взять под контроль 26 зданий. Наступательная операция продолжается.

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Юлия Сафиулина
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