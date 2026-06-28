Путин: ВС РФ широким фронтом двигаются в Запорожской области

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские подразделения продолжают ежедневное продвижение на запорожском направлении. Об этом он сказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам главы государства, украинское командование перебросило на этот участок фронта подготовленные соединения из ДНР. При этом Путин отметил действия группировки войск «Восток», которая продолжает выполнять задачи по освобождению Запорожской области.

«Наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области и на широком фронте продвигаются от 1 километра до 1 километра 300 метров ежедневно», — сказал он.