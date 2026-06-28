ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 19:53

Путин заявил, что за Добропольем у ВСУ нет оборонительных рубежей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российские подразделения прорвали трёхрядную линию инженерных заграждений на добропольском направлении и вышли к населённому пункту Доброполье. Об этом он рассказал в ходе интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства рассказал, что российские военные преодолели укрепления, которые считались труднопреодолимыми, после чего вошли в примыкающую к Доброполью Анновку и подошли к самому Доброполью с северной стороны.

«За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт», — сказал он.

Путин: ВС РФ осталось освободить 149 домов из 11 000 в Красном Лимане
Путин: ВС РФ осталось освободить 149 домов из 11 000 в Красном Лимане

Ранее президент России Владимир Путин отверг возможность оказания помощи киевскому режиму. Путин сообщил, что Киев предложил ограничить зону активных боестолкновений рамками Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Однако, как подчеркнул президент, Москва не рассматривает подобные варианты, поскольку они не соответствуют её интересам.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar