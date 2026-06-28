Президент России Владимир Путин заявил, что российские подразделения прорвали трёхрядную линию инженерных заграждений на добропольском направлении и вышли к населённому пункту Доброполье. Об этом он рассказал в ходе интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства рассказал, что российские военные преодолели укрепления, которые считались труднопреодолимыми, после чего вошли в примыкающую к Доброполью Анновку и подошли к самому Доброполью с северной стороны.

«За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отверг возможность оказания помощи киевскому режиму. Путин сообщил, что Киев предложил ограничить зону активных боестолкновений рамками Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Однако, как подчеркнул президент, Москва не рассматривает подобные варианты, поскольку они не соответствуют её интересам.