Путин: ВС РФ контролируют 96% Константиновки

Президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем российских военнослужащих находится 96% города Константиновка. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Он также привёл данные о продвижении на смежных участках.

Путин отметил, что Константиновка является важным опорным пунктом на стратегическом рубеже обороны ВСУ. Он уточнил, что 4-я бригада проводит зачистку города, а 6-я дивизия группировки «Юг» уже обошла Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Подразделения зашли в этот населённый пункт, взяли под контроль улицу Тухачевского и продолжают продвижение. Соседние подразделения также подошли к Алексеево-Дружковке.

Следующим крупным населённым пунктом станет Дружковка, в которой насчитывается 12 тысяч домов. От Дружковки до Краматорска всего 4 километра. Противник, по данным президента, уже приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации.

«Можно вернуться к боевой работе Южной группировки войск, которая ведёт бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил о ходе освобождения Красного Лимана. Глава государства отметил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в городе. Основная масса объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений. Он не стал называть ориентировочные сроки полного завершения зачистки населённого пункта. На других направлениях ВС РФ также продолжают выполнять поставленные задачи.