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Опубликовано 28 июня, 20:05

Путин: ВСУ могут попытаться отвлечь ВС РФ от Донбасса и Новороссии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин не исключил, что Вооружённые силы Украины могут предпринять серию отвлекающих действий, чтобы вынудить российское командование перебросить силы с основных направлений. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

По его словам, ВСУ могут организовать ограниченные по масштабу операции с участием специальных подразделений, рассчитывая создать эффект неожиданности. Их целью может стать отвлечение внимания и ресурсов России от выполнения ключевой задачи. При этом он подчеркнул, что основной задачей российской армии остаётся окончательное освобождение Донбасса и Новороссии.

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Ранее Путин рассказал, что Россия получила предложение существенно ограничить географию боевых действий. Согласно этой инициативе, активные столкновения предлагается вести исключительно в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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Тимур Хингеев
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