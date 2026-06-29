Артиллерия «Южной» группировки войск уничтожила пехоту Вооружённых сил Украины, которая пыталась выйти на окраины Константиновки (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время воздушной разведки операторы войск беспилотных систем выявили две небольшие группы украинских боевиков. Отступая, они попытались скрытно покинуть город и укрылись в зданиях на его окраинах. Координаты целей были переданы артиллерийским расчётам. После этого цели были ликвидированы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ под контролем российских военнослужащих находится 96% Константиновки. Глава государства отметил, что город является важным опорным пунктом на стратегическом рубеже обороны ВСУ. Он уточнил, что 4-я бригада проводит зачистку города, а 6-я дивизия группировки «Юг» уже обошла Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке.