Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам, назвал предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями) тактическим ходом, а не шагом к миру.

По словам парламентария, Киев сигнализирует о сложностях на фронте и пытается создать видимость переговорного процесса. На деле цель — перебросить и сосредоточить силы на отдельных участках, чтобы повторить сценарий операции в Курской области.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» напомнил, что аналогичные уступки уже делались в 2022 году и привели лишь к эскалации. Сейчас, по его мнению, предложение направлено на продолжение войны «до последнего украинца» и на истощение российской экономики.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нашей стране предложили ограничить боевые действия четырьмя регионами. Активные столкновения, по словам политика, предлагается вести исключительно в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.