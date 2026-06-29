Спать раздельно и спасти брак: Сексолог нашла решение этой задачи «со звёздочкой»

В обществе закрепилось представление, что спать раздельно — это первый шаг к разрыву отношений. На самом деле это не так. Когда сон в разных кроватях спасает отношения, Life.ru рассказала сексолог Ирина Санникова.

Проблема не в том, где вы спите, а в том, что вы чувствуете и как договариваетесь. Если оба партнёра понимают, что им так будет лучше, то раздельный сон только укрепит отношения. Это уже не про отдаление, а про заботу друг о друге. Ирина Санникова Сексолог

Плюсы раздельного сна в паре

У раздельного сна есть плюсы. Например, если партнёр храпит, ворочается или у пары разные предпочтения по условиям сна (свет, температура в комнате и так далее), то раздельный сон — это медицинская необходимость, а не повод для скандала. Потому что выспавшийся человек — это эмоционально стабильный человек, а недосып ведёт к раздражительности, снижению либидо и общему ухудшению самочувствия.

Второй плюс — раздельный сон может оживить сексуальную жизнь. Когда вы не проводите всю ночь рядом, появляется пространство для «договорённости» о близости. Это возвращает интригу, флирт и предвкушение, говорит Санникова. Секс перестаёт быть «обязательством перед сном» и становится осознанной встречей.

Сохраняется элемент загадки, тайны. Это своего рода топливо для влечения. А приглашение ко сну в отдельную спальню — это уже флирт, который может возбудить. В этом смысле раздельный сон может стать не врагом, а союзником вашей близости. Ирина Санникова Сексолог

Как начать спать в разных комнатах и не рассориться

Главное — не превращать раздельный сон в драму и ссору, отмечает сексолог. Очень важно спокойно объяснить партнёру, что вы не отвергаете его, а просто хотите высыпаться, и были бы рады пониманию с его стороны. Лучше всего сказать честно: «Я хочу спать отдельно, потому что хочу быть с тобой в хорошем настроении, быть нераздражённой и больше радоваться нашему времени вместе». В идеале решение о раздельном сне должно приниматься совместно. Важно обсуждать это, а не принимать решение в одиночку. Можно договориться, что время перед сном вы проводите вместе — обсуждаете день, обнимаетесь, говорите добрые слова. А потом — расходитесь по своим кроватям. Это сохранит эмоциональную связь.

Но есть и обратная сторона. Если один из партнёров перестаёт ложиться в общую постель без объективной причины — это повод задуматься. Особенно если раньше вы всегда спали вместе и обоим было хорошо. В таком случае это может быть признаком эмоционального отдаления, обиды или внутреннего конфликта. Но если вы оба хотите спать раздельно, это нормально и даже полезно. Если же кто-то из вас чувствует дискомфорт, важно это обсудить. Ирина Санникова Сексолог