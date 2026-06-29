Александр Кокорин продаёт коттеджи в Сочи почти за миллиард рублей
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Александр Кокорин выставил на продажу два коттеджа в Сочи почти за 1 млрд рублей. По данным «Mash на спорте», футболист решил расстаться с недвижимостью после того, как передумал возвращаться в ФК «Сочи».
Коттеджи Кокорина в Сочи. Фото © Telegram/ Mash на спорте
Комплекс в Хостинском районе спортсмен купил ещё в 2021 году. Проект в стиле хайтек строили пять лет: на участке расположены основной и гостевой дома, соединённые подземным переходом.
Общая площадь зданий составляет 710 квадратных метров, размер участка — 14,5 сотки. На территории есть spa-комплекс, открытый бассейн, охрана, паркинг с мойкой и шиномонтажом, а также лифт от парковки до крыши.
По информации источника, Кокорин рассматривал вариант возвращения в ФК «Сочи» после отъезда с Кипра, но отказался от этой идеи после вылета команды из РПЛ. Родные советуют ему не продавать объект, считая его ценным активом на высоте 300 метров над уровнем моря.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский форвард Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона. В команде выразили признательность Кокорину за его вклад в становление коллектива. После этого заполучить 35-летнего футболиста захотели сразу четыре клуба.
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