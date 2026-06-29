Александр Кокорин продаёт коттеджи в Сочи почти за миллиард рублей

Александр Кокорин выставил на продажу два коттеджа в Сочи почти за 1 млрд рублей. По данным «Mash на спорте», футболист решил расстаться с недвижимостью после того, как передумал возвращаться в ФК «Сочи».

Коттеджи Кокорина в Сочи. Фото © Telegram/ Mash на спорте

Комплекс в Хостинском районе спортсмен купил ещё в 2021 году. Проект в стиле хайтек строили пять лет: на участке расположены основной и гостевой дома, соединённые подземным переходом.

Общая площадь зданий составляет 710 квадратных метров, размер участка — 14,5 сотки. На территории есть spa-комплекс, открытый бассейн, охрана, паркинг с мойкой и шиномонтажом, а также лифт от парковки до крыши.

По информации источника, Кокорин рассматривал вариант возвращения в ФК «Сочи» после отъезда с Кипра, но отказался от этой идеи после вылета команды из РПЛ. Родные советуют ему не продавать объект, считая его ценным активом на высоте 300 метров над уровнем моря.