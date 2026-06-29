«Единственный канал связи»: В МИД заявили о «тихой дипломатии» между Россией и Украиной

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что канал связи между омбудсменами РФ и Украины остаётся, по сути, единственным инструментом для обсуждения гуманитарных проблем. Он назвал такой формат «тихой дипломатией».

По словам Галузина, подобные контакты велись ещё до 2022 года. Они касаются важных вопросов для граждан обеих сторон, но не всегда становятся публичными. Замглавы МИД в интервью RTVI выразил надежду, что эти обсуждения будут продолжаться.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил о контактах и новых предложениях по урегулированию на Украине. По словам главы государства, он не видит в этом никакого секрета.