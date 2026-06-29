Саратовский губернатор предложил уволить главу Вольского района из-за жалоб

Судьбу главы Вольского района Сергея Сафронова предстоит решить местным депутатам. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил рассмотреть вопрос о его ответственности и возможном увольнении. Инициатива была направлена в Вольское муниципальное собрание после анализа обращений, поступающих от населения. Об этом сообщается в официальном канале правительства региона.

«Губернатор Роман Бусаргин обратился к депутатам Вольского муниципального собрания с предложением рассмотреть вопрос о привлечении действующего главы района Сергея Сафонова к ответственности с последующим увольнением», — говорится в сообщении

Претензии затрагивают различные сферы — от решения повседневных вопросов до реализации проектов, имеющих значение для развития территории. Именно большое количество подобных обращений стало поводом для жёсткой реакции со стороны руководства области.

Теперь депутатам предстоит дать оценку работе Сергея Сафронова и определить, есть ли основания для применения к нему мер ответственности. В случае поддержки предложения губернатора глава муниципалитета может досрочно покинуть свой пост.

Ранее стало известно о решении суда по делу бывшего главы Плёса Алексея Шевцова*. По иску прокуратуры в доход государства были обращены объекты недвижимости, принадлежавшие экс-чиновнику. Речь идёт о земельном участке площадью 224 квадратных метра и расположенном на нём нежилом здании площадью 86,3 квадратного метра.

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