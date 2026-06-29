Дом из фильма «Жмурки» продали за 69 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершились торги по продаже дома В. М. Рукавишникова на улице Большой Печёрской, известного зрителям по фильму Алексея Балабанова «Жмурки». Новым владельцем исторического здания стала компания «Окский технопарк».

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, объект был приобретён по начальной цене — за 69 млн рублей. Торги организовала компания «Регнедвижимость», которая выставила памятник архитектуры на продажу весной этого года.

Дом хорошо известен не только как объект культурного наследия, но и как одна из съёмочных площадок культового криминального фильма «Жмурки», вышедшего в 2005 году.

Несколько лет назад в здании уже проводилась частичная реставрация. Теперь новому собственнику предстоит выполнить комплекс работ по восстановлению объекта и адаптировать его для современного использования.

Согласно условиям, историческое здание может быть приспособлено, в частности, под культурно-общественный центр или ресторан.

Власти региона напомнили, что для инвесторов, занимающихся восстановлением объектов культурного наследия, действует программа льготного кредитования. Ставка по займам составляет 9% годовых, а для проектов по созданию гостиниц в исторических зданиях — 6% годовых.

Ранее в Парголово (Выборгский район Петербурга) продали с торгов историческую дачу Карла Фаберже за 102,69 млн рублей при стартовой цене 46,8 млн, новым владельцем стала московская «ФормаИнвест», которая обязана отремонтировать памятник архитектуры. В здании, которое когда-то называли «Малым Эрмитажем», может появиться бутик-отель, музей или выставочное пространство.