Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном

Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Могила будет рядом с местом захоронения его сына Александра, который погиб в 2014 году в ОАЭ. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сергея Иванова похоронят рядом с сыном на Троекуровском кладбище. Фото © Telegram/ Mash

Александру Иванову было 38 лет. Он утонул во время отдыха в Эмиратах. После трагедии Сергей Борисович, как сообщалось, тяжело переживал потерю и вскоре ушёл из большой политики. Позже он оставил пост руководителя администрации президента РФ.

Быть похороненным рядом с сыном было его последним желанием. Почётный президент Единой лиги ВТБ скончался 26 июня, ему было 73 года.