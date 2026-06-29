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Регион
29 июня, 11:01

Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Могила будет рядом с местом захоронения его сына Александра, который погиб в 2014 году в ОАЭ. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сергея Иванова похоронят рядом с сыном на Троекуровском кладбище. Фото © Telegram/ Mash

Сергея Иванова похоронят рядом с сыном на Троекуровском кладбище. Фото © Telegram/ Mash

Александру Иванову было 38 лет. Он утонул во время отдыха в Эмиратах. После трагедии Сергей Борисович, как сообщалось, тяжело переживал потерю и вскоре ушёл из большой политики. Позже он оставил пост руководителя администрации президента РФ.

Быть похороненным рядом с сыном было его последним желанием. Почётный президент Единой лиги ВТБ скончался 26 июня, ему было 73 года.

Песков: Сергей Иванов был настоящим членом команды Путина
Песков: Сергей Иванов был настоящим членом команды Путина

Напомним, экс-министр обороны Сергей Иванов, возглавлявший ведомство с 2001 по 2007 год, скончался на 73-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. В Сети опубликовали фото с одним из его последних появлений на публике.

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Полина Никифорова
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