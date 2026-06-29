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Регион
29 июня, 11:17

Песков отказался оценивать эмоциональные заявления Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Оценка эмоциональной окраски высказываний главаря киевского режима Владимира Зеленского не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что подобные интерпретации не относятся к задачам официальных представителей Кремля.

«Пусть это делают специалисты или вы — журналисты», — заключил он.

Песков опроверг передачу посланий Зеленского Путину через Лукашенко
Песков опроверг передачу посланий Зеленского Путину через Лукашенко

Ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Об этом он сообщил после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, с которым обсудил планы дальнобойных ударов и применение дронов. Зеленский признал наличие вызовов во внутренней безопасности Украины, но деталей не раскрыл.

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Милена Скрипальщикова
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