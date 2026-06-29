Оценка эмоциональной окраски высказываний главаря киевского режима Владимира Зеленского не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что подобные интерпретации не относятся к задачам официальных представителей Кремля.

«Пусть это делают специалисты или вы — журналисты», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Об этом он сообщил после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, с которым обсудил планы дальнобойных ударов и применение дронов. Зеленский признал наличие вызовов во внутренней безопасности Украины, но деталей не раскрыл.