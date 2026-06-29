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29 июня, 11:13

Лантратова сообщила о возвращении 550 российских военнопленных

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

После вступления Яны Лантратовой в должность уполномоченного по правам человека в Россию вернулись 550 военнопленных. Об этом она рассказала на встрече с Владимиром Путиным.

По словам омбудсмена, обмены проводились при взаимодействии с Министерством обороны, спецслужбами, учреждениями ФСИН и представителями Белоруссии.

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Лантратова также сообщила, что ей удалось наладить коммуникацию с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Помимо обмена военнослужащими, стороны обсуждают возвращение мирных граждан, воссоединение семей и другие гуманитарные вопросы.

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Лантратова вступила в должность 14 мая. Поддержку участников СВО и членов их семей она назвала одним из главных направлений своей работы.

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Марина Фещенко
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