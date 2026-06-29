Лантратова сообщила о возвращении 550 российских военнопленных

После вступления Яны Лантратовой в должность уполномоченного по правам человека в Россию вернулись 550 военнопленных. Об этом она рассказала на встрече с Владимиром Путиным.

По словам омбудсмена, обмены проводились при взаимодействии с Министерством обороны, спецслужбами, учреждениями ФСИН и представителями Белоруссии.

Лантратова также сообщила, что ей удалось наладить коммуникацию с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Помимо обмена военнослужащими, стороны обсуждают возвращение мирных граждан, воссоединение семей и другие гуманитарные вопросы.