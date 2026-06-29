Минобороны РФ сообщило об ударе по хранилищу топлива в Кировоградской области

Российские военные нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, для атаки был использован дрон-камикадзе «Герань-4 сикер». Целью стало хранилище ГСМ в районе населённого пункта Новое.

В Минобороны утверждают, что удар был высокоточным и привёл к разрушению нескольких объектов на территории комплекса.

После поражения цели началось сильное возгорание резервуаров с топливом. В ведомстве заявили, что пожар охватил значительную часть объекта.

«Результатом высокоточного удара явилось разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание резервуаров с ГСМ», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что, по данным мониторинговых ресурсов, на территории объекта продолжается активное горение.

Ранее несколько оборонных предприятий Харькова в Шевченковском районе подверглись атаке российских беспилотников «Герань-5», что привело к масштабным пожарам и столбу чёрного дыма над городом. Среди объектов — «Харьковгаздобыча», «Биолик», «Завод химических реактивов», «Институт монокристаллов», «Завод пищевых кислот», «Металлист» и «Точприбор».