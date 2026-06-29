Губернатор Смоленской области приобщился к «сикс-севен»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин публично обыграл мем «сикс-севен», связав его с автомобильным кодом региона. Кадрами поделился телеграм-канал «Выпускайте КракенаZ!».

Губернатор Смоленской области обыграл мем «6-7». Видео © Telegram/ Выпускайте КракенаZ!

«Ну что, дорогие смоляне, 6-7-6-7-6-7?» — сказал Анохин на мероприятии.

Смоленская область имеет код 67, поэтому фраза легко легла на местный контекст. В соцсетях отметили, что Анохин стал одним из первых российских губернаторов, кто так открыто использовал популярный интернет-мем.

Сам мем «6-7» пришёл из англоязычного сегмента соцсетей. Его связывают с треком рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», баскетбольными роликами и короткими видео, где пользователи повторяют сочетание цифр с характерной интонацией и жестами. У выражения нет закреплённого смысла: его используют как абсурдную шутку, реакцию или просто узнаваемый звук.

Ранее в России захотели зарегистрировать мем «6-7» как товарный знак.Под этим брендом планируется выпускать косметику, средства гигиены, биологически активные добавки, витамины, лекарства и даже детское питание.