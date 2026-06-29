Суд в Москве выписал Twitch, Pinterest и Likeme штрафы по 3,5 млн рублей

Административные штрафы в размере 3,5 млн рублей каждый назначил Таганский суд Москвы в отношении сервисов Twitch, Pinterest и Likeme. Решения вынесены по делам о нарушениях законодательства о распространении информации.

Основанием для административного производства стало несоблюдение требований по мониторингу и ограничению доступа к запрещённой информации в интернете. Параллельно суд вынес решения по аналогичным делам в отношении фотохостинга Pinterest и социальной сети Likeme (Likeme Pte. Ltd.). Компании также признаны виновными по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ за нарушение требований к контролю контента, размещаемого на платформах.

В материалах дел фигурировали публикации, связанные с наркотиками, способами совершения самоубийства и запрещёнными изображениями несовершеннолетних. Финальным итогом стало назначение каждому из трёх сервисов штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что штраф в отношении Telegram был назначен Таганским судом Москвы по итогам рассмотрения административного дела, связанного с распространением запрещённой информации. Решение о привлечении мессенджера к ответственности и взыскании 3,5 млн рублей.