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29 июня, 12:41

«Когда-нибудь»: Файзуллин дал надежду на отмену летних отключений воды в будущем

Файзуллин: Мы доживём до отмены летних отключений горячей воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / myboys.me

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / myboys.me

В России в перспективе могут отказаться от традиционных летних отключений горячей воды. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Министр ЖКХ пообещал конец летним отключениям горячей воды. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам главы ведомства, развитие коммунальной инфраструктуры должно привести к тому, что профилактические отключения перестанут быть необходимыми.

Однако конкретных сроков, когда это может произойти, министр не назвал. Он лишь согласился с формулировкой о том, что это случится «когда-нибудь».

Власти неоднократно заявляли о необходимости модернизации инженерной инфраструктуры, которая позволит сократить сроки отключений и в будущем отказаться от них полностью.

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Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как пережить сезон отключения горячей воды без конфликтов в семье: он посоветовал заранее договориться о быстрой гигиене, успокоиться самим, чтобы не передавать тревогу детям, а также использовать абонемент в спортзал или визит в гости как альтернативу. По его словам, главное — помнить, что семья воюет не друг с другом, а с обстоятельствами.

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Александр Юнашев
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