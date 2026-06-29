Экс-игрок сборной Франции в шапке-ушанке и под «Седую ночь» признался в любви к Москве

Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра заявил о любви к России и поучаствовал в неформальном музыкальном перформансе под хит Юрия Шатунова. Своё отношение к России 45-летний спортсмен выразил в эмоциональной форме в видео, которое выложил в соцсетях, напомнив о ключевых моментах своей карьеры, связанных со страной.

Футболист Эвра признался в любви к России и спел «Седую ночь» в шапке-ушанке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ patrice.evra

«Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом!!! Почему эта песня не оставляет меня в покое!» — подписал он ролик, причём первое предложение было написано на русском.

В частности, Эвра отметил победу в Лиге чемпионов 2008 года в Москве в составе «Манчестер Юнайтед», а также чемпионат мира 2018 года во «Лужниках», где он стал чемпионом мира со сборной Франции. Защитник передал россиянам позитивные эмоции и исполнил фрагмент песни на ломаном русском языке.

Ранее историк и блогер Андрей Аксёнов* рассказал о сложностях адаптации после переезда в Израиль. Он отметил, что так и не смог почувствовать себя частью местной среды. По словам Аксёнова, страна, в которую он перебрался после отъезда из России, не вызывает у него положительных эмоций.

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