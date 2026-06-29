Супруги из Воронежской области, избивавшие приёмных детей, заключены под стражу
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В Воронежской области арестованы опекуны, подозреваемые в истязании троих приемных детей. По информации Новоусманского райсуда, супруги, взявшие детей под опеку летом 2025 года, в течение семи месяцев избивали их за малейшие провинности.
Судебным решением опекуны, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту истязания, помещены под стражу на один месяц. Детали инцидента выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе мужчина избил маленькую девочку в лифте. Сперва он пытался загнать домой с прогулки своих двух дочерей, но те отказывались с ним идти. Когда семья всё же зашла в лифт, девочки уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и решил спросить, всё ли нормально. В ответ одна из девочек прокричала: «Он нас бьёт, помогите! Это не папа».
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