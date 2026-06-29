«Много лет собирался, пойду»: Доктор Мясников рассказал о предстоящей операции

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что готовится к операции. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам медика, хирургическое вмешательство связано с проблемой носовой перегородки, которая беспокоит его уже длительное время. Мясников отметил, что долго откладывал решение об операции, однако теперь намерен пройти лечение.

«Много лет собирался, пойду», — заявил телеведущий.

Он уточнил, что планирует провести операцию в октябре 2026 года.

Ранее Мясников опубликовал видео, где он лихо взбирается по шесту и грациозно спускается, снятое во время съёмок программы «О самом главном», и пошутил, что теперь ему не страшно остаться без работы, так как он знает, куда пойти. Его коллега, смеясь, отказалась повторять его трюк.