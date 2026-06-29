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Регион
29 июня, 13:50

Россиянка продала своего «раба» за четыре коробки колбасы

На Ставрополье мужчину держали в рабстве, а потом продали за колбасу

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Ставрополе под стражу отправили женщину, которую обвиняют в торговле людьми: вместе с сообщниками она удерживала мужчину, а потом продала его за четыре коробки колбасы. Об этом рассказала объединённая пресс-служба судов региона в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что злоумышленница вместе с подельниками держала мужчину взаперти в частном доме. Пользуясь тем, что у того были тяжёлые времена, он пил и остался без друзей и родных, его заставляли работать на хозяев против его воли.

«Впоследствии участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции», — сказано в тексте.

Женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 127.1 УК РФ — покупка и продажа человека с целью эксплуатации и с угрозой насилия. На данный момент обвиняемую заключили под стражу на два месяца после того, как Ленинский районный суд изучил ходатайство следователя и материалы дела.

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До этого в Калининградской области закончили расследование похожего дела. Там, по версии следователей, отец и сын более двух лет удерживали 41-летнего мужчину на животноводческой ферме в посёлке Крушинино. Потерпевшего вывезли туда силой и применяли к нему насилие, чтобы он не сбежал.

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Вероника Бакумченко
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