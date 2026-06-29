Суд встал на сторону театра Бабкиной в споре с МЧС о бомбоубежище
Обложка © Telegram / Театр «Русская песня»
Народная артистка России Надежда Бабкина и её театр «Русская песня» одержали победу в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение Арбитражного суда Москвы, которое ранее признало предписание столичного управления МЧС неправомерным.
Судебные документы, полученные РИА «Новости», цитируют вердикт: «Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения».
В сентябре 2025 года суд вынес решение в пользу театра на Садовом кольце, отменив предписание МЧС о восстановлении защитного сооружения гражданской обороны в подвальном помещении, используемом театром. Кроме того, МЧС обязали возместить театру 50 тысяч рублей судебных издержек. Предписание, выданное в октябре 2024 года, касалось подвала, где театр хранит костюмы. Театр утверждал, что бомбоубежище, созданное в 1950-х годах, уже отсутствовало к моменту получения им помещений в 2000-х. Апелляционная жалоба МЧС, поданная с опозданием в апреле 2026 года, была рассмотрена, но вышестоящая инстанция подтвердила решение первого суда. Театр «Русская песня», основанный в 2000 году, с 2019 года является единственным государственным академическим театром, популяризирующим народную культуру.
Кстати, Надежда Бабкина считает, что артист не должен существовать отдельно от общества и происходящего в стране. В разговоре с Life.ru она заявила, что публичные люди обязаны иметь гражданскую позицию.
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