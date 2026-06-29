Суд встал на сторону театра Бабкиной в споре с МЧС о бомбоубежище

В сентябре 2025 года суд вынес решение в пользу театра на Садовом кольце, отменив предписание МЧС о восстановлении защитного сооружения гражданской обороны в подвальном помещении, используемом театром. Кроме того, МЧС обязали возместить театру 50 тысяч рублей судебных издержек. Предписание, выданное в октябре 2024 года, касалось подвала, где театр хранит костюмы. Театр утверждал, что бомбоубежище, созданное в 1950-х годах, уже отсутствовало к моменту получения им помещений в 2000-х. Апелляционная жалоба МЧС, поданная с опозданием в апреле 2026 года, была рассмотрена, но вышестоящая инстанция подтвердила решение первого суда. Театр «Русская песня», основанный в 2000 году, с 2019 года является единственным государственным академическим театром, популяризирующим народную культуру.