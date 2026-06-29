«Самая красивая девочка в мире» вышла замуж за внука Джейн Биркин

Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли «самой красивой девочкой в мире», вышла замуж за парижского диджея и актёра Бена Атталя. Свадьба прошла в Париже спустя три месяца после помолвки в Греции.

Тилан Блондо и Бен Атталь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thylaneblondeau

25-летняя невеста выбрала белое платье с кутюрным кейпом, лаконичную причёску, естественный макияж и букет калл. 29-летний жених, внук Джейн Биркин и Сержа Генсбура, появился на церемонии в тёмно-синем костюме. Пара отказалась от традиционного раздельного приезда и подъехала к гостям вместе на винтажном Porsche 356 Speedster.

Напомним, что предложение руки и сердца произошло во время их отдыха на Афинской Ривьере. Атталь устроил ужин на открытом воздухе с видом на побережье Эгейского моря, рассыпав вокруг лепестки роз. Тилан ответила согласием и показала кольцо с крупным бриллиантом в золотой оправе, преподнесённое женихом.