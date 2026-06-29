Shaman ответил на вопрос о «кремлёвском проекте» и сравнил себя с Пугачёвой

Певец Shaman (Ярослав Дронов), ответил на вопрос о том, считает ли он себя «кремлёвским проектом». В качестве примера артист вспомнил Аллу Пугачёву и её встречи с первыми лицами государства.

Shaman сравнил себя с Пугачёвой. Видео © Life.ru

«Алла Пугачёва тоже неоднократно встречалась и с Горбачёвым, и с Ельциным. Только, однако, никто её не называет кремлёвским проектом, согласитесь. <...> Вы же понимаете, что искусственно создать такой проект в пробирке невозможно. И знаете почему? Потому что не хватает самого основного и главного ингредиента. Знаете, как он называется? Народная любовь», — сказал Дронов.

Shaman также заявил, что Кремль не пишет ему песни, не придумывает образы и не указывает, как себя вести или что говорить. По его словам, в таком случае он с самого начала выступал бы в строгом костюме, без дредов и кожаных штанов, а также пел бы «что-то про Родину» тихим голосом.

Ранее Shaman ответил на вопрос, почему он не на СВО. По его словам, сами бойцы спецоперации никогда не задавали ему подобных вопросов. Дронов считает, что его главное оружие — голос и песни —помогают военным, когда он выступает на концертах в прифронтовой зоне.