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Регион
29 июня, 13:49

Shaman ответил на вопрос о «кремлёвском проекте» и сравнил себя с Пугачёвой

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Виноградов

Певец Shaman (Ярослав Дронов), ответил на вопрос о том, считает ли он себя «кремлёвским проектом». В качестве примера артист вспомнил Аллу Пугачёву и её встречи с первыми лицами государства.

Shaman сравнил себя с Пугачёвой. Видео © Life.ru

«Алла Пугачёва тоже неоднократно встречалась и с Горбачёвым, и с Ельциным. Только, однако, никто её не называет кремлёвским проектом, согласитесь. <...> Вы же понимаете, что искусственно создать такой проект в пробирке невозможно. И знаете почему? Потому что не хватает самого основного и главного ингредиента. Знаете, как он называется? Народная любовь», — сказал Дронов.

Shaman также заявил, что Кремль не пишет ему песни, не придумывает образы и не указывает, как себя вести или что говорить. По его словам, в таком случае он с самого начала выступал бы в строгом костюме, без дредов и кожаных штанов, а также пел бы «что-то про Родину» тихим голосом.

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Ранее Shaman ответил на вопрос, почему он не на СВО. По его словам, сами бойцы спецоперации никогда не задавали ему подобных вопросов. Дронов считает, что его главное оружие — голос и песни —помогают военным, когда он выступает на концертах в прифронтовой зоне.

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Полина Никифорова
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