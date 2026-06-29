Замглавы МИД России Михаил Галузин чётко дал понять, кого Москва готова видеть за столом переговоров со стороны Европы. Он заявил, что идеальный кандидат – это тот, кто не успел накосячить в отношениях с Россией, то есть не делал и не говорил ничего оскорбительного или враждебного.

«Для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», — отметил дипломат в интервью RTVI.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией без Владимира Зеленского, поскольку Украина не входит в состав ЕС. По его словам, если бы страна была членом объединения, отсутствие украинского представителя на таком обсуждении выглядело бы иначе. Килинкаров отметил, что недавний саммит ЕС показал реальную расстановку сил вокруг Киева. По мнению экс-депутата, Украину продолжают держать в роли «младшего партнёра» и не допускают к ряду решений, которые прямо касаются её будущего.

На фоне обсуждения возможных переговоров между ЕС и Россией ключевым вопросом остаётся выбор единого переговорщика от Европы, по которому консенсус пока не достигнут. Премьер Италии Джорджа Мелони предложила назначить такого представителя, подчеркнув, что им должен стать политик из «средней» европейской страны, так как кандидатура от одного из крупнейших государств лишь осложнит достижение договорённостей. Этот подход отражает стремление избежать доминирования отдельных держав.

Однако на июньском саммите ЕС лидерам не удалось утвердить конкретную фигуру: в итоговом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвящён лишь один, а сама встреча подтвердила разногласия между членами союза — Германия, например, отдаёт предпочтение формату «E3» с участием Франции, Германии и Великобритании. В то же время президент России Владимир Путин назвал наиболее предпочтительным кандидатом бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, предложив обсуждать этот вопрос на уровне МИД и спецслужб без лишней огласки.